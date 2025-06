Milan su Javi Guerra: ecco la richiesta del Valencia. Musah al Napoli, si lavora sui bonus

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, in casa rossonera ci sarà una vera e propria rivoluzione a centrocampo. Il primo obiettivo è Granit Xhaka: il Milan è in pressing sul Bayer Leverkusen che però non vorrebbe cederlo. Il Diavolo potrebbe convincere i tedeschi inserendo Malick Thiaw nella trattativa per il centrocampista svizzero.

Tra gli obiettivi del club di via Aldo Rossi per rinforzare la mediana c'è anche Javi Guerra, giocatore classe 2003 del Valencia che chiede 22-23 milioni di euro per il suo cartellino. Il Milan vorrebbe ottenere questi soldi dalla cessione di Yunus Musah al Napoli: le due società stanno lavorando sui bonus, il club azzurro non vuole superare i 25 milioni di euro.