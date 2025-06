La Gazzetta svela il prezzo di Guéla Doué: lo Strasburgo vuole 20 milioni

Secondo quanto riportato da Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, lo Strasburgo considera Guéla Doué un giocatore da 20 milioni: "L'ottimo campionato - si legge - è sicuramente un fattore per la crescita di considerazione internazionale, come le qualità del terzino nato in Francia ma nazionale ivoriano. La concorrenza per il Milan c’è e arriva da Chelsea e Eintracht Francoforte in particolare. Il Chelsea, naturalmente, in questa storia può comandare il gioco: la proprietà dei due club è la stessa e le operazioni tra Londra e Strasburgo sono state diverse.

Una su tutte: Andrey Santos, brasiliano di proprietà Chelsea passato allo Strasburgo in prestito a gennaio 2024. È un centrocampista centrale ma nell'ultimo campionato francese ha segnato 10 gol. Molto forte".