Moretto: "Bondo alla Cremonese in prestito secco oneroso. Ecco le cifre di Morata al Como"
Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questi aggiornamenti sul mercato del Milan: "Ecco le cifre di alcune operazioni del Milan: Warren Bondo è andato al Cremonese in prestito secco oneroso. Il prestito del centrocampista verrà pagato 500 mila euro.
Nelle ultime settimane si è parlato tanto di Alvaro Morata che ha risolto il prestito al Galatasary e ora andrà al Como. Queste le condizioni dell'affare: lo spagnolo si trasferisce al Como praticamente a titolo definitivo. Il Galatasaray ha ricevuto 5 milioni di euro per l'interruzione del prestito. Al Milan, per il titolo definitivo, andranno 10 milioni di euro. Queste sono le cifre dell'affare Morata".
Di Marzio: "Per Athekame il Milan si è spinto a 10 milioni. Ora l'intesa sulla percentuale di rivendita"
Si riparte: tutto nelle mani di Allegri. Mercato: centrocampista del futuro. Altri tre acquisti di Antonio Vitiello
