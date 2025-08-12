Moretto: "Bondo alla Cremonese in prestito secco oneroso. Ecco le cifre di Morata al Como"

Oggi alle 17:40
di Enrico Ferrazzi

Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questi aggiornamenti sul mercato del Milan: "Ecco le cifre di alcune operazioni del Milan: Warren Bondo è andato al Cremonese in prestito secco oneroso. Il prestito del centrocampista verrà pagato 500 mila euro

Nelle ultime settimane si è parlato tanto di Alvaro Morata che ha risolto il prestito al Galatasary e ora andrà al Como. Queste le condizioni dell'affare: lo spagnolo si trasferisce al Como praticamente a titolo definitivo. Il Galatasaray ha ricevuto 5 milioni di euro per l'interruzione del prestito. Al Milan, per il titolo definitivo, andranno 10 milioni di euro. Queste sono le cifre dell'affare Morata". 
 