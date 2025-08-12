Romano: "Hojlund non sta rifiutando il Milan. Il danese non vuole andare via dallo United, che è diverso"

Fabrizio Romano ha parlato così dell'interesse del Milan per Rasmus Hojlund in un video pubblicato sul suo canale di YouTube: "Il Milan continua a ragionare di cifre con gli intermediari e il Manchester United che ha già aperto al prestito con diritto di riscatto. Vi confermo anche le possibili cifre: 6 milioni di prestito, ingaggio pagato e 45 milioni di diritto di riscatto. Ma Hojlund ancora ieri sera, nei contatti tra il Milan e gli agenti, un'apertura ad andare via dallo United non l'ha data. Non si può quindi dare un'accelerata definitiva all'affare senza l'ok di Hojlund.

Però ci tengo a precisare una cosa: il danese non sta rifiutando il Milan, il danese non vuole andare via dallo United, che è una cosa diversa. Lo stesso messaggio è arrivato anche agli altri club interessati a lui, come ad esempio il Lipsia. Ad oggi Hojlund continua a ribadire di volersi giocare le sue carte allo United, che però a sua volta vuole liberarsi dell'ex Atalanta. Vedremo se il giocatore resterà fermo sulla sua posizione o se aprirà ad una partenza. Il Milan resta alla finestra, ma è chiaro che non si potrà arrivare al traguardo fino a quando non arriva l'ok del ragazzo".

