esclusiva mn Estupinan visto dall'Ecuador: "È al pari di Theo e di gran lunga superiore in certi aspetti"

Oggi è stato presentato alla stampa Pervis Estupiñán. Ma come è stato accolto il suo trasferimento al Milan in Ecuador? Ne abbiamo parlato col collega di Radio Stereo Fiesta 94.5, Wilson Marcelo Cordova. Ecco le sue parole a MilanNews.it

Estupiñán al Milan: qual è la reazione in Ecuador? Sei sorpreso?

"Con la nuova era del calcio ecuadoriano, il Paese era ansioso di vedere dove sarebbero andate le sue stelle, e il coinvolgimento di Pervis nel calcio italiano è stata una sorpresa positiva. In Ecuador consideriamo la Serie A uno dei migliori campionati al mondo, e altri rappresentanti hanno già rappresentato il club negli anni precedenti. Si spera che Pervis possa avere successo nel vostro Paese e metta il calcio ecuadoriano sotto i riflettori internazionali".

Cosa rappresenta Pervis Estupiñán per il calcio ecuadoriano?

"Pervis è un calciatore che si è evoluto e ha dimostrato le sue abilità fin da piccolo nel Paese. Ha debuttato giovanissimo nella Liga de Quito e ha fatto il salto di qualità a livello internazionale, mantenendo il suo livello, cosa che pochi riescono a fare".

Molti in Italia dubitano che Estupiñán possa eguagliare il livello di un giocatore come Theo Hernández. Cosa ne pensi?

Questa reazione è prevedibile, dato che Theo è stato un giocatore importante del Milan per molti anni. Pervis ha il difficile compito di ricoprire quella posizione ma credo che sia alla pari con il gioco di Theo Hernández e persino di gran lunga superiore in aspetti come la precisione nei passaggi e i recuperi".

Quali sono le migliori qualità di Estupiñán?

"Pervis deve prima di tutto dimostrare il suo stile difensivo. La sua abilità nell'avanzare e nel rientrare, la sua abilità nel crossare faranno la differenza in partita. Deve anche sfruttare il suo tiro potente e preciso, che gli ha permesso di segnare diversi gol ogni stagione".

In termini di acquisti, possiamo considerare l'acquisto di Estupiñán al Milan il giocatore ecuadoriano più importante della storia?

"Sebbene l'ingaggio di Pervis sia importante, non posso considerarlo il più importante della storia perché prima avevamo modelli come Ivan Kaviedes, Alex Aguinaga, Carlos Tenorio che hanno aperto il mercato agli ecuadoriani all'estero e in questa nuova era abbiamo figure mondiali come William Pacho e Moises Caicedo che stanno trionfando in Europa".

Ci sono giocatori ecuadoriani che ritieni dovrebbero essere attentamente monitorati dai migliori club europei?

"Qui ci sono molti talenti da ammirare, come i giocatori dell'Independiente del Valle. Per fare alcuni nomi dico Emerson Pata, Darwin Guagua, Patrick Mercado, Juan Angulo. Di fatto questo club sta diventando il vivaio della nazionale ecuadoriana".

