VIDEO MN - Koni De Winter è arrivato a Milano: le prime immagini del nuovo difensore rossonero

vedi letture

Come da programma, pochi istanti fa Koni De Winter è arrivato a Milano: il difensore belga, dopo una breve sosta in un hotel nel centro del capoluogo lombardo, si recherà alla clinica La Madonnina per svolgere le visite mediche di rito con il Milan. Il passo successivo sarà la firma del contratto a Casa Milan. Nella giornata di domani, invece, De Winter sarà a Milanello per svolgere il suo primo allenamento con a sua nuova squadra agli ordini di mister Max Allegri, con cui ha già lavorato ai tempi della Juventus.

Nelle scorse ore Milan e Genoa hanno completato e firmato tutti i documenti per il passaggio in rossonero di De Winter che arriverà a titolo definitivo per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, bonus compresi. Il belga è il sostituto di Malick Thiaw che si appresta a diventare nelle prossime ore un nuovo giocatore del Newcastle.