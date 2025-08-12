Athekame-Milan, se andasse in porto sarebbe il trasferimento più caro dell'estate svizzera

Mentre il Milan cerca di trovare l'intesa definitiva con lo Young Boys per Zachary Athekame, una cosa sembra certa. Qualora l'affare dovesse andare in porto si tratterebbe del trasferimento più remunerativo per un club svizzero in questa finestra di mercato. Il record attualmente appartiene a Leon Avdullahu, centrocampista che ha lasciato il Basilea per l'Hoffenheim per 8 milioni di euro. Segue Filip Ugrinic dallo Young Boys al Valencia per 4 milioni, infine Cheik Niasse dallo Young Boys al Verona per 3.5 milioni.

Ampliando il discorso in termini assoluti, il record è di Breel Embolo che nel 2016 si è trasferito dal Basilea allo Schalke 04 per 26.5 milioni. Al secondo posto Riccardo Calafiori, la cui cessione del Bologna all'Arsenal nella passata estate ha portato una somma notevole al Basilea, che si era riservato una percentuale sulla rivendita. E complessivamente tra cessione ai felsinei e percentuale per il passaggio all'Arsenal ha incassato 24.5 milioni. Chiude il podio Manuel Akanji al Borussia Dortmund nel 2018, affare che ha permesso al Basilea di incassare 21.5 milioni.