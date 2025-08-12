Di Marzio: "Per Athekame il Milan si è spinto a 10 milioni. Ora l'intesa sulla percentuale di rivendita"

vedi letture

Si avvicina Zachary Athekame al Milan. L'esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, dà un aggiornamento sulla situazione del terzino svizzero. I rossoneri sono arrivati a offrire 10 milioni allo Young Boys e adesso si cerca l'intesa sulla percentuale di rivendita in favore del club elvetico.

A queste condizioni, si tratterebbe del trasferimento più remunerativo per un club svizzero in questa finestra di mercato. Il record attualmente appartiene a Leon Avdullahu, centrocampista che ha lasciato il Basilea per l'Hoffenheim per 8 milioni di euro. Segue Filip Ugrinic dallo Young Boys al Valencia per 4 milioni, infine Cheik Niasse dallo Young Boys al Verona per 3.5 milioni.

Ampliando il discorso in termini assoluti, il record è di Breel Embolo che nel 2016 si è trasferito dal Basilea allo Schalke 04 per 26.5 milioni. Al secondo posto Riccardo Calafiori, la cui cessione del Bologna all'Arsenal nella passata estate ha portato una somma notevole al Basilea, che si era riservato una percentuale sulla rivendita. E complessivamente tra cessione ai felsinei e percentuale per il passaggio all'Arsenal ha incassato 24.5 milioni. Chiude il podio Manuel Akanji al Borussia Dortmund nel 2018, affare che ha permesso al Basilea di incassare 21.5 milioni.

