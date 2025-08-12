Situazione Hojlund, duro attacco dall'UK: "Se lavori in uno stellato non vuoi andare al McDonald's"

Dopo l’acquisto di Benjamin Sesko dal Lipsia per circa 80 milioni di euro, il Manchester United ha messo alla porta Rasmus Hojlund, giovane centravanti pagato una cifra simile due anni fa dall’Atalanta. Il danese, tifoso dei Red Devils fin da piccolo, al momento non sembra intenzionato a lasciare il club dei suoi sogni, anche se ogni giorno che passa lo rende più consapevole della situazione: non è più un giocatore al centro del progetto.

Il Milan si è informato con lo Uinted per un eventuale trasferimento in prestito con diritto di riscatto e non ha trovato una porta chiusa: in questo momento bisogna vincere le resistenze del giocatore.

Secondo Mark Goldbridge, figura di spicco nella tifoseria dei Red Devils e presentatore per “The United Stand”, nel suo intervento giornaliero nella trasmissione di mercato “Transfer Talk” attacca duramente il Milan, paragonandolo ad un semplice McDonald’s, mentre per lui lo United è un ristorante stellato. Dichiarazione curiosa e anche un po’ fuori dal mondo, ma questo è il suo discorso per quanto riguarda Hojlund:

“Sicuramente Hojlund andrà via, ma al momento non è aperto ad un trasferimento al Milan. Ho parlato con qualcuno allo United ieri mattina, ed il feedback che ho ricevuto, quello che mi è stato detto, è il seguente: è un po’ un peccato perché è un giocatore apprezzato, ma lo United ha le sue idee e ha bisogno di fare cassa. Hojlund rappresenta la possibilità di fare cassa. Il Milan è interessato, il Manchester United è favorevole ad un possibile affare ma Hojlund non è interessato a questo tipo di trasferimento”.

E ora arriva la frase incriminata: “Non vuole lasciare lo United e credo, dovesse lasciare Old Trafford, non è che accetterebbe il primo club che passa. Se stai lavorando in un ristorante stellato e qualcuno dice di averti trovato una nuova mansione al McDonald’s è ovvio che non accetti. Scegli tu dove voler andare. Credo che questa sia la situazione attuale. Ci sono ottime possibilità che Hojlund non sia qui (allo United, ndr) a settembre, ma il Milan non è dove vuole andare al momento. Questo arriva anche dal Club: sono aperti a lasciarlo andare e sono comunque chiari, non è la stessa situazione tesa che c’è con Garnacho o Sancho, che sono fuori rosa. I rapporti tra Hojlund e il club sono buoni”.

Nei commenti social i tifosi, sia milanisti che del Manchester United, non hanno perso tempo per far sapere a Goldbridge di aver detto, secondo loro, una frase totalmente sconnessa dalla realtà e di aver esagerato. Anche perché lo scorso anno i Red Devils sono arrivati quindicesimi in Premier League e hanno perso in finale di Europa League contro il Tottenham.