Di Marzio: "Milan e Manchester United non hanno ancora trovato l'accordo per Hojlund"

Oggi alle 19:50Calciomercato Milan
di Gaetano Mocciaro

L'esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, fa il punto sulla trattativa tra il Milan e il Manchester United per Rasmus Hojlund. I rossoneri non hanno trovato ancora l'accordo col club inglese, che ha comunque aperto a un prestito con diritto di riscatto fissato tra i 35 e i 40 milioni di euro. Solo una volta trovata la quadra tra i club si cercherà di convincere il danese a trasferirsi a Milano.

Al momento da segnalare che gli agenti del giocatore non sono stati ancora contattati dal Milan. Dall'Inghilterra intanto fanno sapere di un'apertura dello stesso Hojlund al trasferimento.
 