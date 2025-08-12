ufficiale
Adios, Morata. Lo spagnolo è un nuovo giocatore del Como
MilanNews.it
Dopo l'ufficialità arrivata della risoluzione del prestito col Galatasaray arrivata nella giornata di ieri, il Milan annuncia la cessione di Alvaro Morata al Como. Nella nota pubblicata dal club si legge:
AC Milan comunica di aver risolto anticipatamente l'accordo di cessione temporanea di Álvaro Morata al Galatasaray SK. Il calciatore, contestualmente, si trasferisce al Como 1907 a titolo temporaneo, con obbligo di opzione al verificarsi di determinate condizioni.
Il Club rossonero augura ad Álvaro le migliori soddisfazioni personali e professionali.
