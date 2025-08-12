ufficiale

Warren Bondo in prestito alla Cremonese

Dopo Filippo Terracciano, la Cremonese ha chiuso un nuovo arrivo dal Milan: Warren Bondo si trasferisce infatti al club grigiorosso in prestito secco fino al 30 giugno 2026. Questo il comunicato ufficiale della società di via Aldo Rossi: 

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Warren Bondo a US Cremonese fino al 30 giugno 2026. Il Club ringrazia Warren per la professionalità e l'impegno dimostrati e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa stagione".