ufficiale
Warren Bondo in prestito alla Cremonese
MilanNews.it
Dopo Filippo Terracciano, la Cremonese ha chiuso un nuovo arrivo dal Milan: Warren Bondo si trasferisce infatti al club grigiorosso in prestito secco fino al 30 giugno 2026. Questo il comunicato ufficiale della società di via Aldo Rossi:
"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Warren Bondo a US Cremonese fino al 30 giugno 2026. Il Club ringrazia Warren per la professionalità e l'impegno dimostrati e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa stagione".
