MN - Milan, ecco De Winter: oggi pomeriggio le visite mediche, domani primo allenamento

Koni De Winter è atteso oggi pomeriggio a Milano e sosterrà subito le visite mediche di rito prima della firma sul suo nuovo contratto con il Milan. Nella giornata di domani, invece, il difensore belga sosterrà il suo primo allenamento a Milanello agli ordini di mister Massimiliano Allegri con cui ha già lavorato insieme ai tempi della Juventus.

Nelle scorse ore Milan e Genoa hanno completato e firmato tutti i documenti per il passaggio in rossonero di De Winter che arriverà a titolo definitivo per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, bonus compresi. Il belga è il sostituto di Malick Thiaw che si appresta a diventare nelle prossime ore un nuovo giocatore del Newcastle.

di Antonio Vitiello

