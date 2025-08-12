Marchetti: "Per Hojlund al Milan si lavora a prestito con diritto attorno a 35-40 milioni"
Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky, ha fatto il punto sul mercato del Milan. Nello specifico sulla trattativa per gli attaccanti. Ecco le sue parole:
"Il Milan si sta concentrando su Hojlund, che in Inghilterra non ha fatto una grande stagione. Ma è un attaccante giovane, molto bravo, che in Italia si è meritato la chiamata del Manchester United per oltre 70 milioni. Ci sono un po' di ostacoli: il primo è il Manchester col quale si deve trovare un accordo economico. Il club è disposto a inserire anche il diritto di riscatto per una cifra relativamente bassa intorno ai 35/40 milioni. In questo momento però l'ostacolo più grande è l'ok del giocatore che ora non c'è".
