TOP NEWS dell'11 agosto - De Winter-Athekame, ci siamo. Morata e Terracciano, c'è l'ufficialità

Oggi alle 01:00News
di Gaetano Mocciaro

Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di lunedì 11 luglio 2025:

Gimenez a Sky: "Ricomincio tutto da zero e sogno lo scudetto. Voglio segnare tanti gol, Modric è incredibile"

UFFICIALE: Filippo Terracciano ceduto alla Cremonese 

UFFICIALE: Galatasaray, risolto il contratto di Morata. Il Milan pagherà 5 milioni ai turchi

Malick Thiaw ha completato le visite mediche col Newcastle. Si attende l'ufficialità

Milan-De Winter, le cifre dell'affare: 20 milioni, bonus compresi. Al giocatore 1,7 milioni annui

 In arrivo l'accordo per Athekame: allo YB 10 milioni e il 10% sulla futura plusvalenza