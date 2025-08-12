TOP NEWS dell'11 agosto - De Winter-Athekame, ci siamo. Morata e Terracciano, c'è l'ufficialità
Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di lunedì 11 luglio 2025:
Gimenez a Sky: "Ricomincio tutto da zero e sogno lo scudetto. Voglio segnare tanti gol, Modric è incredibile"
UFFICIALE: Filippo Terracciano ceduto alla Cremonese
UFFICIALE: Galatasaray, risolto il contratto di Morata. Il Milan pagherà 5 milioni ai turchi
Malick Thiaw ha completato le visite mediche col Newcastle. Si attende l'ufficialità
Milan-De Winter, le cifre dell'affare: 20 milioni, bonus compresi. Al giocatore 1,7 milioni annui
In arrivo l'accordo per Athekame: allo YB 10 milioni e il 10% sulla futura plusvalenza
Si riparte: tutto nelle mani di Allegri. Mercato: centrocampista del futuro. Altri tre acquisti di Antonio Vitiello
2 Ravezzani: "Sulla carta, De Winter mi pare non più debole di Thiaw. Operazione mi pare ottima, il tempo dirà"
Leao pronto alla svolta definitiva con Allegri: la curiosità sul suo ruolo e un'empatia con Max quasi da film
Esce Thiaw, entra De Winter. L'impatto a bilancio delle operazioni, con un occhio al "buco" Champions
Luca SerafiniRadiografia di una rosa da Champions. Modric, Allegri e i tifosi hanno fame. Le puttanelle sui carri
