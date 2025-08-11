Malick Thiaw ha completato le visite mediche col Newcastle. Si attende l'ufficialità
Malick Thiaw ha completato le visite mediche col Newcastle. Si attende a questo punto solo l'annuncio ufficiale del trasferimento del giocatore per un costo di cartellino pari a 38 milioni di parte fissa più 4 di parte variabile.
Con la maglia del Milan Malick Thiaw ha collezionato 85 presenze condite da un solo gol (storico, nel 3-1 del Bernabeu contro il Real Madrid nella passata stagione) e due assist. Thiaw saluta il Milan dopo aver vinto un trofeo, la Supercoppa italiana di gennaio.
