Malick Thiaw ha completato le visite mediche col Newcastle. Si attende l'ufficialità

Malick Thiaw ha completato le visite mediche col Newcastle. Si attende l'ufficialitàMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:20News
di Gaetano Mocciaro

Malick Thiaw ha completato le visite mediche col Newcastle. Si attende a questo punto solo l'annuncio ufficiale del trasferimento del giocatore per un costo di cartellino pari a 38 milioni di parte fissa più 4 di parte variabile.

Con la maglia del Milan Malick Thiaw ha collezionato 85 presenze condite da un solo gol (storico, nel 3-1 del Bernabeu contro il Real Madrid nella passata stagione) e due assist. Thiaw saluta il Milan dopo aver vinto un trofeo, la Supercoppa italiana di gennaio.
 