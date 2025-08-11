Galatasaray, risolto il contratto di Morata. Il Milan pagherà 5 milioni ai turchi
Alvaro Morata e il Galatasaray hanno risolto consensualmente il contratto legava il calciatore spagnolo ai turchi. Ad annunciarlo è stato lo stesso club di Istanbul sul proprio sito. Il Milan pagherà al Gala un'indennità di risoluzione pari a 5 milioni di euro. Ecco il comunicato: "Il contratto tra la nostra società e il calciatore professionista Alvaro Borja Morata Martin e il suo club AC Milan SpA è stato risolto consensualmente. In base all'accordo, AC Milan SpA riconoscerà alla nostra società un'indennità di risoluzione pari a 5.000.000 di euro. Inoltre, il giocatore ha rinunciato a crediti per 651.562 euro".
Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin ve kulübü AC Milan S.p.A. ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 10, 2025
Yapılan anlaşma kapsamında, AC Milan S.p.A. tarafından şirketimize 5.000.000 EUR tutarında fesih bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcu… pic.twitter.com/yaUaadQF35
Morata torna quindi al Milan, anche se la sua permanenza in rossonero sarà molto breve: lo spagnolo è destinato infatti a trasferirsi subito al Como con cui ha già in mano un accordo da diverse settimane.
