Galatasaray, risolto il contratto di Morata. Il Milan pagherà 5 milioni ai turchi

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:10News
di Enrico Ferrazzi

Alvaro Morata e il Galatasaray hanno risolto consensualmente il contratto legava il calciatore spagnolo ai turchi. Ad annunciarlo è stato lo stesso club di Istanbul sul proprio sito. Il Milan pagherà al Gala un'indennità di risoluzione pari a 5 milioni di euro. Ecco il comunicato: "Il contratto tra la nostra società e il calciatore professionista Alvaro Borja Morata Martin e il suo club AC Milan SpA è stato risolto consensualmente. In base all'accordo, AC Milan SpA riconoscerà alla nostra società un'indennità di risoluzione pari a 5.000.000 di euro. Inoltre, il giocatore ha rinunciato a crediti per 651.562 euro". 

Morata torna quindi al Milan, anche se la sua permanenza in rossonero sarà molto breve: lo spagnolo è destinato infatti a trasferirsi subito al Como con cui ha già in mano un accordo da diverse settimane. 