ufficiale Galatasaray, risolto il contratto di Morata. Il Milan pagherà 5 milioni ai turchi

Alvaro Morata e il Galatasaray hanno risolto consensualmente il contratto legava il calciatore spagnolo ai turchi. Ad annunciarlo è stato lo stesso club di Istanbul sul proprio sito. Il Milan pagherà al Gala un'indennità di risoluzione pari a 5 milioni di euro. Ecco il comunicato: "Il contratto tra la nostra società e il calciatore professionista Alvaro Borja Morata Martin e il suo club AC Milan SpA è stato risolto consensualmente. In base all'accordo, AC Milan SpA riconoscerà alla nostra società un'indennità di risoluzione pari a 5.000.000 di euro. Inoltre, il giocatore ha rinunciato a crediti per 651.562 euro".

Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin ve kulübü AC Milan S.p.A. ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.



Yapılan anlaşma kapsamında, AC Milan S.p.A. tarafından şirketimize 5.000.000 EUR tutarında fesih bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcu… pic.twitter.com/yaUaadQF35 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 10, 2025

Morata torna quindi al Milan, anche se la sua permanenza in rossonero sarà molto breve: lo spagnolo è destinato infatti a trasferirsi subito al Como con cui ha già in mano un accordo da diverse settimane.