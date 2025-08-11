L'Equipe - In arrivo l'accordo per Athekame: allo YB 10 milioni e il 10% sulla futura plusvalenza

Oggi alle 16:09Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio

Stando a quanto riferisce Loic Tanzi, giornalista de L'Equipe, Milan e Young Boys stanno per arrivare ad un accordo per Zachary Athekame per una cifra intorno ai 10 milioni di euro e una percentuale del 10% su una futura plusvalenza.

Oggi potrebbe arrivare l'accelerata definitiva con il terzino svizzero che sarebbe atteso in Italia in questo inizio settimana per svolgere le visite mediche di rito.