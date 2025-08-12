Leao punta, Saelemaekers lo esalta: "Pre-campionato straordinario in quel ruolo"

Alexis Saelemaekers ha parlato al termine di Chelsea-Milan del suo compagno di squadra Rafa Leao. Ecco le sue parole, rilasciate a The Italian Football Podcast:

"L'allenatore deve decidere qual è il suo ruolo migliore, ma penso che abbia giocato in modo straordinario in questa posizione in pre-campionato, in ogni partita che ha giocato. È un giocatore molto importante per noi e, proprio come con Luka Modric, lavoreremo sodo per farlo brillare in campo. Spero che faccia una stagione incredibile".

