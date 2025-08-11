Divisa dopo nemmeno un mese la coppia Terracciano. Resiste il record dei Galli
Non è durata nemmeno un mese l'accoppiata Pietro e Filippo Terracciano, giocatori che condividono il cognome ma senza alcun grado di parentela. Poteva essere il primo caso di omonimia in casa Milan dopo 35 anni ma così non sarà. Pertanto gli ultimi ad aver giocato insieme sono Giovanni e Filippo Galli, all'alba dell'era berlusconiana che ha issato il Milan sul tetto del mondo. I due hanno condiviso lo spogliatoio dal 1986 al 1990, vincendo insieme uno scudetto, due Coppe dei Campioni, una Supercoppa UEFA, una Intercontinentale e una Supercoppa italiana.
