Leao pronto alla svolta definitiva con Allegri: la curiosità sul suo ruolo e un'empatia con Max quasi da film

Sarebbe sbagliato esaltarsi o esser troppo ottimisti (o negativi) per delle amichevoli estive, per giunta dove si sono visti molti giovani tra Milan Futuro e Primavera, ma i primi segnali che forse qualcosa sta cambiando si sono fatti evidenti e limpidi. Sì, qualcosa sta evolvendo nella mente e gioco di Rafa Leao, mai visto così concentrato, forte, feroce e attento in queste prime uscite estive. Il ruolo? Un falso nove pronto ad attaccare la profondità e punire (come con Liverpool e Perth) in maniera efficace sotto porta. Proprio Leao, che punta centrale non è anche se agli inizi della sua carriera allo Sporting iniziò a giocare così, senza punti di riferimento, solo contro l'area di rigore avversaria. E allora questo il focus su ciò che potrebbe diventare Rafa con Allegri: che sia 3-5-2 o 4-3-3 poco importa, non sarà tanto nel ruolo ma nella testa e mentalità che Leao dovrà mettere a partire da domenica contro il Bari.

La stagione di Rafa: con Allegri sarà la svolta?

La stagione di Rafa Leao potrebbe davvero diventare (forse) quella del definitivo salto di qualità, per lui e per i suoi compagni. Dopo l’esperienza poco felice con Fonseca prima e con Conceiçao dopo, il nuovo tecnico rossonero Massimiliano Allegri potrebbe aver dato la giusta energia ed empatia al talento portoghese. Infatti, fin dai primi dialoghi tra il coach livornese e il numero dieci milanista abbiamo intravisto la giusta fiducia tra i due, un rapporto che solo con Pioli aveva fatto esplodere (e vincere) Leao con la maglia del Milan. Così, per Rafa inizieranno i primi obiettivi, a partire dalla sfida di domenica sera contro il Bari in coppa Italia, la prima ufficiale.

I numeri ufficiali: pochi gol da punta centrale

Intanto, come riportato da transfermarkt, Leao vanta finora 70 gol ufficiali (solo 8 in 41 presenze come vero numero 9) e 62 assist con la maglia del Milan. Un obiettivo? I 100 gol. Rafa può farcela, un nuovo segnale per poter entrare ancor di più nella storia del Diavolo.