Saelemaekers: "Contro il Chelsea abbiamo fatto anche cose buone"

Alexis Saelemaekers, esterno jolly del Milan ha parlato così nel post partita di Chelsea-Milan, analizzando la gara dei rossoneri questo pomeriggio a Stamford Bridge. Di seguito, ecco un estratto delle sue dichiarazioni a MilanTV:

"Sì, onestamente è stata tosta giocare in 10 contro 11 contro un avversario così, il Chelsea andava forte e lo sapevamo sarebbe stata difficile ma il calcio è così penso che comunque ci siano delle cose positive da prendere da questa partita, a parte il risultato. Siamo pronti per iniziare a giocare la nostra prima gara ufficiale, abbiamo lavorato bene in questo pre campionato, sono fiducioso sulla stagione".