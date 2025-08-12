Ravezzani: "Sulla carta, De Winter mi pare non più debole di Thiaw. Operazione mi pare ottima, il tempo dirà"
Fuori Malick Thiaw, dentro Koni De Winter. Il Milan cambia in difesa e punta forte sul giovane belga del Genoa, che arriva a Milanello per 20 milioni di euro. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, commenta così la bontà dell'operazione:
"Sulla carta, De Winter mi pare non più debole di Thiaw. Se il delta tra i due è 20 mln a favore del Milan, l’operazione mi pare ottima. Il tempo dirà".
