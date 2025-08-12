Ravezzani: "Sulla carta, De Winter mi pare non più debole di Thiaw. Operazione mi pare ottima, il tempo dirà"

di Manuel Del Vecchio

Fuori Malick Thiaw, dentro Koni De Winter. Il Milan cambia in difesa e punta forte sul giovane belga del Genoa, che arriva a Milanello per 20 milioni di euro. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, commenta così la bontà dell'operazione:

"Sulla carta, De Winter mi pare non più debole di Thiaw. Se il delta tra i due è 20 mln a favore del Milan, l’operazione mi pare ottima. Il tempo dirà".