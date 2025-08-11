Visnadi: "Con i De Winter non vai da nessuna parte. Leoni in prospettiva ha altri numeri"

vedi letture

Gianni Visnadi è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare il mercato del Milan. Ecco le sue impressioni, in particolar modo sulle scelte fatte in difesa con l'arrivo di Koni De Winter preferito a Giovanni Leoni:

"Con i De Winter non vai da nessuna parte. Thiaw è tecnicamente meglio di De Winter. Si dice che 40 milioni è una cifra che non puoi rifiutare? Ma chi l'ha detto? Thiaw ha dei margini di miglioramento che potevano portarlo molto più in su di dove è arrivato. Resta il fatto che il Milan ha incassato 40 e ha speso 20. Leoni in prospettiva ha altri numeri, è un altro calciatore. Mi sento di dirlo anche se il ragazzo è ancora giovane, con poca esperienza".

Su Athekame

"Non lo conosco così a fondo per poter esprimere un giudizio totalmente negativo ma mi lascia molto perplesso. L'unica consolazione è che quest'anno hanno speso la metà rispetto a quanto speso un anno fa per prendere Emerson Royal. Ma Athekame non mi sembra un giocatore che possa colmare una lacuna che il Milan ha da anni in quel ruolo e sul quale non c'era concorrenza internazionale. La prima ambizione per questa società è vincere lo scudetto dei commercialisti, lo scudetto del bilancio. E con questi soldi il Milan ha già messo da parte i soldi che non arrivano dalla mancata qualificazione in Champions League".

Su Jashari

"Al Brugge erano infastiditi dal fatto che siano andati prima a cercare l'accordo col giocatore. Che poi è andato via alle condizioni più o meno poste dal Brugge. Chi è padrone del cartellino e non ha bisogno di soldi non si fa prendere per il collo".

