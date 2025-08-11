Saelemaekers: "Modric? Dal primo allenamento capisci che ha qualcosa di differente"
Alexis Saelemaekers ha parlato al termine di Chelsea-Milan del suo nuovo compagno di squadra Luka Modric. Ecco le sue parole, rilasciate a The Italian Football Podcast:
"Fin dal primo allenamento, si è rivelato un giocatore di cui si percepisce davvero che ha qualcosa di differente e siamo davvero felici di averlo con noi. Speriamo che faccia bene con noi e lo aiuteremo il più possibile per farlo brillare in campo".
