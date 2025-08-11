ufficiale

Terracciano ceduto alla Cremonese a titolo temporaneo con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni

Oggi alle 19:10
di Manuel Del Vecchio
fonte acmilan.com

AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Filippo Terracciano a US Cremonese.

Il Club ringrazia Filippo per la professionalità e l'impegno dimostrati e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.