Terracciano ceduto alla Cremonese a titolo temporaneo con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni
AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Filippo Terracciano a US Cremonese.
Il Club ringrazia Filippo per la professionalità e l'impegno dimostrati e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.
