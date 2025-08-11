Tutto fatto per Bondo alla Cremonese, documentazione firmata: il francese ceduto in prestito secco

È tutto fatto per il passaggio di Warren Bondo in prestito secco alla Cremonese. Sono stati firmati tutti i documenti, mancano soltante le visite mediche e gli annunci ufficiali. Il centrocampista rossonero lascia Milanello dopo soli sei mesi per andare a giocare con continuità visto che in questa finestra di mercato sono arrivati alla corte di Allegri giocatori importanti come Modric, Jashari e Ricci.

L'ex Monza, pagato circa 10 milioni dal Milan a gennaio 2025, ha accettato il consiglio del suo allenatore e di Igli Tare: alla sua età è importante trovare minutaggio e continuità, troppa panchina sarebbe controproducente.