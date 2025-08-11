Filippo Terracciano alla Cremonese in prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza

Il Milan chiude un'altra operazione in uscita. Filippo Terracciano, scrive il giornalista Matteo Moretto su X, andrà alla Cremonese in prestito. A differenza di Bondo, che va in prestito secco, la formula dell'operazione sarà la seguente: prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza. La cifra totale tra prestito e potenziale obbligo tocca i 5 milioni di euro.