Di Marzio: "Per Athekame si sta lavorando per trovare l'intesa definitiva con lo Young Boys"
MilanNews.it
Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky, ha fatto il punto sul mercato del Milan, nello specifico su Zahcary Athekame. Ecco le sue parole:
"Siamo alle battute finali. Tare lo aveva confermato informalmente ma ormai ci siamo. Nel giro di 24 ore si dovrebbero chiudere due operazioni, questa e quella di De Winter. Il Milan vedrebbe rivoluzionata la difesa".
Conferme che arrivano dal sito di Gianluca Di Marzio che evidenzia: "Manca ancora l’intesa definitiva con lo Young Boys ma si sta lavorando per trovarla nelle prossime ore".
Pubblicità
Calciomercato Milan
ufficialeTerracciano ceduto alla Cremonese a titolo temporaneo con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni
Si riparte: tutto nelle mani di Allegri. Mercato: centrocampista del futuro. Altri tre acquisti di Antonio Vitiello
Le più lette
2 Ravezzani: "Sulla carta, De Winter mi pare non più debole di Thiaw. Operazione mi pare ottima, il tempo dirà"
Primo Piano
Leao pronto alla svolta definitiva con Allegri: la curiosità sul suo ruolo e un'empatia con Max quasi da film
Esce Thiaw, entra De Winter. L'impatto a bilancio delle operazioni, con un occhio al "buco" Champions
Luca SerafiniRadiografia di una rosa da Champions. Modric, Allegri e i tifosi hanno fame. Le puttanelle sui carri
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com