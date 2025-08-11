Di Marzio: "Per Athekame si sta lavorando per trovare l'intesa definitiva con lo Young Boys"

Ieri alle 23:30
di Gaetano Mocciaro

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky, ha fatto il punto sul mercato del Milan, nello specifico su Zahcary Athekame. Ecco le sue parole: 

"Siamo alle battute finali. Tare lo aveva confermato informalmente ma ormai ci siamo. Nel giro di 24 ore si dovrebbero chiudere due operazioni, questa e quella di De Winter. Il Milan vedrebbe rivoluzionata la difesa".

Conferme che arrivano dal sito di Gianluca Di Marzio che evidenzia: "Manca ancora l’intesa definitiva con lo Young Boys ma si sta lavorando per trovarla nelle prossime ore".