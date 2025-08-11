Marchetti: "Per De Winter al Milan manca solo l'ultima mail del presidente del Genoa"

Ieri alle 23:40Calciomercato Milan
di Gaetano Mocciaro

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky, ha fatto il punto sul mercato del Milan. Nello specifico su De Winter. Ecco le sue parole: 

"Manca soltanto l'ultima mail da parte del presidente del Genoa per il trasferimento di De Winter a Milano. Ci attendiamo che venga organizzato il viaggio per Milano. Oggi si è allenato regolarmente col Genoa ma è pronto a partire. Operazione da 18 milione di euro più 5 di bonus. Alla Juventus va il 15% dell'operazione".
 