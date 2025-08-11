ufficiale

risolto il contratto di Mbarick Fall

Oggi alle 20:19Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio
fonte acmilan.com

AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il calciatore Mbarick Fall.

Il Club ringrazia Mbarick per la professionalità dimostrata e augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per il prosieguo della sua carriera.