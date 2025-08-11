Milan, le alternative per l'attacco in caso di no di Hojlund

Il Milan si è dato una settimana di tempo per chiudere la trattativa con il Manchester United per Rasmus Hojlund: se per l'accordo tra i club siamo sulla buona strada, la cosa più complicata sarà convincere il giocatore danese che vorrebbe restare ai Red Devils a giocarsi la sue carte nonostante la folta concorrenza in attacco. Nel caso in cui il Diavolo non riuscisse a definire entro sette giorni l'arrivo di Hojlund, allora a quel punto il ds Igli Tare cambierebbe obiettivo e andrebbe su altri profili.

Lo riferisce questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che scrive che "più ancora che Dusan Valhovic, per cui gli ostacoli (eventuale accordo con la Juventus e peso dello stipendio) restano molto complicati da superare, il Diavolo tornerebbe a guardare ad altri profili per cui imbastire un’operazione simile a quella in piedi con lo United per Hojlund. Probabilmente un prestito oneroso (ma non troppo) con diritto di riscatto. In questo senso, attenzione alla situazione del colombiano del Chelsea Nico Jackson, già sondato (offerto?) nel recente passato e in partenza da Londra. E, più sullo sfondo, al portoghese Gonçalo Ramos del PSG".

