Milan, Tare si è dato una settimana di tempo per chiudere per Hojlund. Altrimenti andrà su altri attaccanti

Dopo essere stato al fianco della squadra rossonera in occasioni delle due amichevoli contro Leeds a Dublino e contro Chelsea a Londra, Igli Tare, direttore sportivo del Milan, non è tornato in Italia insieme al gruppo milanista, ma è rimasto in Inghilterra per motivi di mercato: il dirigente albanese vuole infatti capire quanti margini ci siano per risolvere in fretta la situazione che riguarda Rasmus Hojlund.

Il ds del Diavolo vuole tornare a Milano con il sì dell'attaccante danese, primo obiettivo del Milan per rinforzare l'attacco di Max Allegri. Ma ovviamente il club di via Aldo Rossi non può aspettare all'infinito che l'ex Atalanta si convinca a lasciare il Manchester United e quindi Tare si è dato al massimo una settimana di tempo per chiudere l'affare, altrimenti verranno valutati altri profili alternativi come Vlahovic della Juventus, Jackson del Chelsea e Ramos del PSG. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

