Milan, Tare è rimasto in Inghilterra per convincere Hojlund: la situazione

Dopo l'amichevole contro il Chelsea di ieri, il Milan ha lasciato subito Londra ed è rientrato in Italia. Sull'aereo che ha riportato a Milano il Diavolo non era però presente il ds Igli Tare che è rimasto in Inghilterra. Il motivo? Seguire in prima linea l’evolversi della situazione intorno a Rasmus Hojlund, centravanti del Manchester United e primo obiettivo dei rossoneri per l’attacco.

FACCIA A FACCIA? - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che fa il punto della situazione: dopo essere rimasto in panchina per 90' nell'amichevole contro la Fiorentina, il giocatore danese si è confrontato con la dirigenza dei Red Devils, ai quali ha ribadito di voler restare per giocarsi le sue carte. Lo United gli ha invece fatto capire che con gli acquisti di Sesko e Cunha non c’è più posto per lui al Manchester e che sarebbe meglio trovare una nuova squadra. Hojlund ha bisogno di essere convinto e per questo non è escluso che ci possa essere nelle prossime ore un faccia a faccia tra il giocatore e Tare, il quale spera di tornare a Milano con in mano il sì dell'attaccante danese. Ma perchè l'ex Atalanta non vuole cambiare squadra? E' una questione di orgoglio, andare via ora vorrebbe dire aver fallito allo United. Nulla contro il Milan, dunque, anzi Rasmus apprezza la corte rossonera.

UNA SETTIMANA DI TEMPO - Il club di via Aldo Rossi non vuole e non può aspettare troppo e proprio per questo Tare non è tornato in Italia: il dirigente albanese è rimasto nel Regno Unito per cercare di capire quanti margini ci siano per risolvere in fretta la situazione. Entro questa settimana dovrà essere definito il tutto, altrimenti il Milan andrà su un altro obiettivo. Non dovrebbero esserci invece grossi problemi tra i due club che hanno già trovato un accordo sulla formula (prestito oneroso con diritto di riscatto). Si tratta invece sulla cifra del riscatto, ma la distanza tra domanda e offerta si è assottigliata fino a rendere fiduciose entrambe le parti di poter trovare molto presto un’intesa.

