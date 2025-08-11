Confronto Hojlund-United dopo la Fiorentina. Milan alla finestra: possibile faccia a faccia tra il danese e Tare

vedi letture

Secondo quanto riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, dopo l'amichevole tra Manchester United e Fiorentina, è andato in scena un confronto tra i dirigenti del club inglese e Rasmus Hojlund, rimasto in panchina 90' contro i viola: i Red Devils gli hanno fatto capire che con gli acquisti di Sesko e Cunha non c’è più posto per lui, mentre il giocatore ha ribadito di voler restare a giocarsi le sue carte.

Il Milan è sempre alla finestra e in Inghilterra si trova ancora il ds Igli Tare che non è tornato a Milano insieme alla squadra rossonera dopo l'amichevole contro il Chelsea. Il dirigente milanista è rimasto nel Regno Unito perchè vuole capire quanti margini ci siano per risolvere in fretta la situazione. Hojlund ha bisogno di essere convinto e per questo non è escluso che ci possa essere nelle prossime ore un faccia a faccia tra il giocatore e Tare, il quale spera di tornare a Milano con in mano il sì dell'attaccante danese.

