Moretto: "Milan, Vittorio Magni verso il Cesena in prestito"MilanNews.it
Oggi alle 12:31Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi

Vittorio Magni, terzino classe 2006 che nella scorsa stagione si è diviso tra Milan Futuro e Primavera e che in questo pre-campionato si è allenato con la prima squadra di Massimiliano Allegri, dovrebbe proseguire la sua carriera al Cesena. Lo scrive su X Matteo Moretto che aggiunge che il trasferimento avverrà con la formula del prestito.

Il Cesena parteciperà al prossimo campionato di Serie B. 