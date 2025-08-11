Moretto: "Milan, Vittorio Magni verso il Cesena in prestito"
Vittorio Magni, terzino classe 2006 che nella scorsa stagione si è diviso tra Milan Futuro e Primavera e che in questo pre-campionato si è allenato con la prima squadra di Massimiliano Allegri, dovrebbe proseguire la sua carriera al Cesena. Lo scrive su X Matteo Moretto che aggiunge che il trasferimento avverrà con la formula del prestito.
Il Cesena parteciperà al prossimo campionato di Serie B.
Milan, Vittorio Magni verso il Cesena.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 11, 2025
