Milan, in chiusura De Winter. E non sarà l'unico centrale che arriverà...

In poche ore, il Milan ha trovato il sostituto di Malick Thiaw che nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore del Newcastle: i rossoneri stanno infatti chiudendo per Koni De Winter, difensore classe 2002 del Genoa e della nazionale belga. Il Diavolo sta definendo gli ultimi dettagli con il Grifone e poi accoglierà a Milano il giocatore, che era nel mirino anche dell'Inter, per le visite mediche e la firma sul contratto.

OGGI LA FUMATA BIANCA - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che quello del Milan è stato un vero e proprio blitz e in poche ore ha trovato il post-Thiaw. Massimiliano Allegri avrà quindi un nuovo difensore centrale che tra l'altro conosce bene visto che è cresciuto nella Juventus ed è arrivato ad esordire in prima squadra in Champions League nella stagione ’21-22 proprio con Max in panchina. L'accordo di massima tra il Diavolo e il Genoa è stato trovato intorno ai 20 milioni di euro e già oggi è attesa la fumata bianca.

UN ALTRO INNESTO - Ma De Winter potrebbe non essere l'unico innesto in difesa del Milan in questa ultima parte del mercato estivo: in queste settimane Allegri ha lavorato molto sulla difesa a tre e chissà che il 3-5-2 non possa essere alla fine il modulo di partenza del Diavolo in questa stagione. Quattro centrali (Gabbia, Pavlovic, Tomori e appunto De Winter) non possono bastare per tutto l'anno e quindi è probabile che il club di via Aldo Rossi prenda un altro difensore: escludendo nomi molto costosi come Leoni e Comuzzo, il Milan sta monitorando diverse situazioni come Okoli, che è in uscita del Leicester, e Djimsiti, il quale è invece in scadenza nel 2026 con l'Atalanta. Sempre che il ds Igli Tare non decida di andare su qualche esubero in Europa.

