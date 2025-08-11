Dall'Inghilterra: Hojlund apre al Milan, United fiducioso di trovare un accordo con i rossoneri

Dall'Inghilterra arriva una notizia importante sul fronte Rasmus Hojlund, primo obiettivo del Milan per rinforzare l'attacco: dopo giorni in cui si è detto e scritto della sua volontà di restare comunque al Manchester United anche dopo l'arrivo di Sesko dal Lipsia, il danese sembra infatti aver ora cambiato idea e avrebbe aperto ora alla possibilità di trasferirsi al club rossonero. Lo scrive Manchester Evening News che aggiunge che i Red Devils sono fiduciosi di poter raggiungere presto un accordo con il Milan per l'ex centravanti dell'Atalanta.

DOPO LA FIORENTINA - Rispetto a qualche ora fa, quando veniva ribadito da più parti che la volontà di Hojlund fosse di restare allo United nonostante i tanti acquisti fatti nel reparto avanzato dal club di Manchester, ora qualcosa sembra essere cambiato nella testa del danese che potrebbe aver capito che non c'è più spazio per lui nei Red Devils dopo l'amichevole contro la Fiorentina: per la prima volta in questo pre-campionato, Rasmus è rimasto infatti in panchina per tutta la partita, con l'allenatore Amorim che ha preferito mettere dal 1' Mason Mount, che non è una prima punta, al centro dell'attacco dello United.

QUALE FORMULA? - Da lì deve essere scattato qualcosa nella testa di Hojlund che ora ha quindi aperto al possibile trasferimento al Milan. Non è ancora chiaro con quale formula potrebbe andare in porto questo affare: dalle indiscrezioni che sono circolate negli ultimi giorni sembra che il giocatore preferisca andare via a titolo definitivo, mentre il Diavolo sta parlando con i Red Devils per un prestito oneroso con diritto di riscatto. Lo United lo valuta 30 milioni di sterline, cioè poco meno di 35 milioni di euro.

