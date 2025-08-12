Dall'Inghilterra: Hojlund apre alla possibilità di trasferirsi al Milan

Novità riguardanti Rasmus Hojlund che arrivano dall'Inghilterra. Secondo quanto riporta il Manchester Evening News, il danese avrebbe aperto finalmente alla possibilità di trasferirsi al Milan. In questi giorni, ricordiamo, proprio l'ostacolo principale circa il trasferimento è dato dalla volontà dell'attaccante di restare al Manchester United. Tuttavia l'arrivo di Benjamin Sesko e il mancato utilizzo nell'ultima amichevole contro la Fiorentina stanno facendo prendere coscienza all'ex Atalanta della necessità di cambiare aria per giocare con continuità.

Come anticipato, il Milan ha raggiunto un'intesa di massima con il Manchester United per il trasferimento della punta danese con la formula del prestito con diritto di riscatto. Si tratterebbe di un prestito oneroso a circa 5-6 milioni, a cui poi fissare un riscatto di 35-40 milioni di euro. Sul giocatore, che è stato approvato già da diverso tempo da Massimiliano Allegri, stanno lavorando non solo Tare ma anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani e un intermediario che ha già fatto la sua parte con lo United e ora tenterà di fare lo stesso anche con il calciatore. Ci sono margini per chiudere l'operazione nei prossimi giorni.