Juventus e Milan riflettono su un clamoroso scambio?

Sull'asse Juventus-Milan, potrebbe materializzarsi un clamoroso scambio nelle prossime settimane di calciomercato. Lo riporta SportMediaset che spiega come Dusan Vlahovic potrebbe diventare il nuovo centravanti rossonero, con Theo Hernandez pronto a fare il percorso inverso e vestirsi di bianconero.

Per il momento, spiega l'emittente, siamo alla fase dei sondaggi e quindi non esistono trattative concrete e vere e proprie. Ma l'idea esiste: i due giocatori sembrano intenzionati a cambiare aria e le destinazioni potrebbero calzare con i rispettivi obiettivi. Vlahovic da tempo è diventato obiettivo del Milan, con Massimiliano Allegri che ne sponsorizza l'acquisto. Theo Hernandez dopo le difficoltà nella trattativa con l'Atletico Madrid e il no all'Arabia Saudita è ancora alla ricerca di una soluzione di primo piano.

Uno dei temi sarebbe l'ingaggio: se da una parte le valutazioni sono infatti vicine, 30 milioni la richiesta della Juventus per Vlahovic, 25 milioni quella del Milan per Theo, c'è da capire come incastrare le aspettative d'ingaggio dei due giocatori: il centravanti serbo il prossimo anno andrebbe a guadagnare 12 milioni di euro netti, cifra impareggiabile per il Milan che potrebbe arrivare fino a 6 milioni spalmando il suo ricco stipendio su più stagioni. Theo chiede invece un contratto da 6 milioni netti a stagione, gli stessi paventati al Milan nelle settimane della trattativa per il prolungamento.