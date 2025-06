Dalla Germania: nei prossimi giorni incontro tra il Milan e gli agenti di Xhaka

Stando a quanto riferisce Sky DE ci sarebbero stati i primi colloqui tra i dirigenti del Milan e gli agenti di Granit Xhaka, con un incontro previsto nei prossimi giorni: l'interesse dei rossoneri per lo svizzero è indipendente dall'arrivo di Luka Modric.

Per il giocatore il trasferimento a Milano è un'opzione interessante ma il tutto è ancora in una fase iniziale: non ci sono ancora accordi, offerte ufficiali o decisioni prese. In tutto questo il Bayer Leverkusen, che quest'estate ha già perso Tah, Frimpong e Wirtz, vorrebbe tenere il centrocampista.