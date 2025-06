Pasotto: "Per Retegui, ingaggio e costo sarebbero sicuramente più affrontabili rispetto a Nunez e Vlahovic"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle manovre in attacco del Milan: "Le idee ci sono, i nomi anche, ma per il momento non si può parlare di vere e proprie trattative. Anche perché nelle idee del Diavolo dovrà arrivare un profilo di livello, alternativo a Gimenez e non una semplice controfigura. Il nome più recente è quello di Darwin Nunez. L'uruguaiano ovviamente affascina, anche se è reduce da una stagione tutt'altro che brillante. Nonostante il Liverpool abbia stravinto il campionato, Nunez non è stato all'altezza del rendimento degli anni precedenti (7 gol in poco più di duemila minuti). Il cartellino però resta decisamente alto (scadenza contratto nel 2028), anche perché i Reds lo avevano pagato al Benfica 75 milioni (più 25 di bonus).

Diciamo che non è pensabile una cifra inferiore ai 45-50 milioni, anche in considerazione delle solite sirene arabe. Poi c'è Vlahovic, e qui ovviamente entrerebbe in ballo non solo l'aspetto tecnico, ma anche la conoscenza pregressa con Allegri. In questo caso lo scoglio non sarebbe il cartellino, ma l'ingaggio-monstre da 12 milioni. Occhio alla concorrenza del Fenerbahçe. In lista c'è anche Mateo Retegui, fresco capocannoniere di A: in questo caso i parametri - tra ingaggio e costo - sarebbero sicuramente più affrontabili rispetto a Nunez e Vlahovic. Più defilate invece nell'indice di gradimento le candidature di Lucca e soprattutto Mitrovic".