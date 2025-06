Pellegatti: "È derby Milan-Inter per Giovanni Leoni"

Giovanni Leoni è stato uno dei giocatori più interessanti della scorsa Serie A. Classe 2006, fisico notevole e grande personalità in un Parma che è riuscito a salvarsi. Carlo Pellegatti, in un video del suo canale YouTube, parla dell'interesse del Milan per il difensore:

“È Derby Milan-Inter e parliamo di Giovanni Leoni. Classe 2005, 1,95 metri, uno dei non tantissimi prospetti di grande giocatore del campionato italiano. Rino Gattuso nei giocatori che vuole vedere presto nella sua Nazionale ha già inquadrato Giovanni Leoni, giocatore del Parma. Perché parliamo di Derby? Perché vista anche la conoscenza reciproca, Chivu di Leoni, Leoni di Chivu, sembrava che fosse un candidato abbastanza autorevole per la prossima difesa dell’Inter, ma notizie delle ultime ore parlano di un interessamento pesante del Milan per il difensore. Un Milan che vuole mischiare giocatori giovani a giocatori esperti, per un giusto compromesso di cocktail che ci auspichiamo possa diventare vincente per il futuro. Il costo di Giovanni Leoni non è basso, diciamo dai 20 ai 30 milioni di euro: per un giocatore del 2006 è tantissimo.

L’abbiamo già visto dominare sul piano fisico e della personalità. Qual è la situazione? Abbiamo parlato di un vantaggio teorico dell’Inter ma il Milan, è notizia delle ultime ore, sta mettendoci la testa in maniera importante. Mentre Furlani e la proprietà sono sempre attenti a tirare fuori denaro per giocatori che loro considerano denaro a perdere quando sono giocatori, per me sbagliando, di 30-32 anni ecco che invece la cifra che il Milan sta disponendo per questa stagione sta continuando a salire e tra poco, a vendere tutti i giocatori che il Milan vuole vendere, arriveremo a 150 milioni ecco che 25-30 per Leoni è un bell’investimento. Mentre i dirigenti del Milan sono restii nell’investire su giocatori di una certa età, sono abbastanza convinti che si tratti di investimenti importanti quelli sui giocatori giovani, figurarsi per un 2006. Quindi attenzione, titolo: il Milan è su Giovanni Leoni, derby per Leoni”.