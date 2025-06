MN - Conferme sull'offerta del Milan per Javi Guerra, ci sarà da lavorare al rialzo tra parte fissa e bonus

Trova conferma la notizia di Sky Sport sul Milan in preparazione di una prima offerta da 20 milioni per il cartellino di Javi Guerra. Apprende la redazione di MilanNews.it che non ci sarà un "sì" immediato da parte del Valencia: i due club si conoscono e sanno i valori che ci sono in campo, proprio com'è successo nella trattativa che ha portato Musah in rossonero due estati va.

La sensazione è che il Milan dovrà lavorare al rialzo, tra parte fissa e bonus. Il centrocampista classe 2003 è interessato alla destinazione e vedrebbe di buon occhio il trasferimento a Milano.

di Pietro Mazzara.