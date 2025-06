Bartesaghi e Camarda piacciono allo Spezia in Serie B: ipotesi prestiti

vedi letture

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, esperto di mercato di Sportitalia, lo "Spezia è al lavoro per la costruzione della squadra in vista della prossima stagione. Piacciono anche Bartesaghi e Camarda del Milan che sarebbero chiesti in prestito".

LE STRATEGIE PER L'ATTACCO DEL MILAN

Quest'estate il reparto dei centravanti del Milan subirà una vera e propria rivoluzione: Tammy Abraham non verrà riscatto e tornerà alla Roma, Luka Jovic non rinnoverà il suo contratto, mentre Francesco Camarda andrà a giocare in prestito. Resta poi da capire quale sarà il futuro di Santiago Gimenez, arrivato per oltre 30 milioni di euro a gennaio, perchè Massimiliano Allegri ha chiesto alla società un attaccante di livello e quindi, se dovesse arrivare, il messicano resterebbe a fare la prima punta di riserva.

DUELLO ALLEGRI-CONTE - A riferirlo è questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che tra i giocatori messi nel mirino dal Milan c'è Darwin Nunez, centravanti del Liverpool che piace molto anche al Napoli. Si prospetta dunque un duello di mercato tra Allegri e Conte che puntano entrambi ad avere un nuovo grande centravanti. La valutazione dei Reds è piuttosto alta: 60 milioni di euro, mentre l'ingaggio non dovrebbe essere un grosso problema visto che l'uruguaiano potrebbe "accontentarsi" di un contratto da 5 milioni di euro a stagione.

NON ALL'ALTEZZA - Il Napoli segue da tempo Nunez, che ora è finito prepotentemente anche nella lista dei desideri del Milan. La sua avventura al Liverpool non è stata all'altezza delle aspettative, soprattutto se si pensa che è stato pagato 100 milioni di euro (bonus compresi) dai Reds nell'estate del 2022 per prenderlo dal Benfica: 143 presenze e 40 reti segnati tra tutte le competizioni. La stagione che si è da poco conclusa è stata forse la più complicata (appena 7 gol in 47 partite giocate) e per questo sembra essere arrivato il momento di cambiare squadra.