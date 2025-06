La Gazzetta titola: "Morata vuole lasciare il Gala già in estate"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Morata vuole lasciare il Gala già in estate". A gennaio Alvaro Morata ha lasciato il Milan e si è trasferito in Turchia al Galatasaray in prestito fino al 31 dicembre. Ma dopo quattro mesi, l'attaccante spagnolo sembra voler già cambiare aria. Nel caso, tornerebbe nel club rossonero prima di cercare una nuova destinazione.

Nell'intervista rilasciata a Movistar+ per il documentario a lui dedicato ('Morata: No sabies quié soy'), Morata ha raccontato del periodo difficile vissuto un anno fa: "Inizi a sentire tante cose nel tuo corpo e non sai perché o come. Ti fanno male le gambe, il petto si chiude e non riesci a respirare. Avevo paura di addormentarmi e non svegliarmi più, avevo paura di tutto. Ero completamente fo****o. Qualsiasi cosa ti dica è una bugia. Sembra fatta apposta, ma purtroppo non lo è. Ho gli strumenti e l’esperienza per combatterla. So che ha dato fastidio a molte persone. Devo andare avanti e gestire queste emozioni, il che è difficile. Molte persone hanno opinioni su di me, ma non mi conoscono, non sanno chi sono. Voglio che i giovani capiscano che a volte sono stato il mio peggior nemico. È importante parlare con gli specialisti e con le persone che ti circondano. Il Cholo (Simeone, ndr) e Luis (De la Fuente, ndr) mi hanno sempre sostenuto e sono stato molto fortunato ad averli".