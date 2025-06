La Juve sogna il doppio colpo dal Milan, Tuttosport: "Tomori-Theo, tra contatti e suggestioni"

Il calciomercato può essere sempre imprevedibile. Ed è questa la caratteristica dell'ipotesi che viene avanzata e raccolta questa mattina dall'edizione di Tuttosport che, parlando delle operazioni e degli obiettivi della Juventus, cita un possibile doppio colpo dal Milan. Gli indiziati sarebbero il centrale inglese Fikayo Tomori, che già nel mese di gennaio era stato vicinissimo al trasferimento in bianconero, ma anche Theo Hernandez, visto come pedina di scambio in un ipotetico affare per Dusan Vlahovic che Allegri ha messo nel mirino.

Questa mattina allora Tuttosport titola così: "Tomori e Theo. Tra contatti e suggestioni. Un obiettivo e un'ipotesi per il mercato Juve": Nel sottotitolo si cerca di spiegare i due casi, che sono ben diversi l'uno dall'altro. Recita così il quotidiano: "DI Tomori si parla da gennaio: può essere la volta buona. Lo scambio Theo-Vlahovic anima le voci". Uno tra Tomori e Thiaw sembra destinato a lasciare Milanello mentre un ipotetico scambio tra Vlahovic e Theo rappresenterebbe un'opportunità con due giocatori che sono in scadenza di contratto.