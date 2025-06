Rivoluzione a centrocampo per il Milan, il CorSera: "30 milioni per Xhaka e Guerra"

Il mese di giugno del Milan si è di fatto aperto con la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City: il miglior giocatore della passata stagione rossonera, al pari di Christian Pulisic, è stato venduto a titolo definitivo alla squadra di Pep Guardiola. Il mese potrebbe chiudersi con un'altra cessione a centrocampo, quella di Yunus Musah che è cercato dal Napoli, squadra con cui ha già un accordo: per il momento manca l'intesa sui bonus tra i due club ma si dovrebbe arrivare prima o poi a una stretta di mano.

Comunque finisca la trattativa con i partenopei, Musah difficilmente resterà in rossonero. Questo vuol dire che il centrocampo del Milan è da rivoluzionare praticamente in toto. A oggi rimarrebbero Fofana e Loftus-Cheek. Per questo Tare si è mosso su Luka Modric, operazione che porta esperienza, ma non solo: il dirigente albanese vuole portare ancora due colpi, un altro esperto e uno più di prospettiva. Scrive il Corriere della Sera: "Milan, rivoluzione al centro: 30 milioni per Xhaka e Guerra. Rossoneri anche su Jashari del Bruges, ma costa troppo".