Caso Vlahovic, lo United rifiuta ancora il serbo. Ad oggi è il Milan a scaldare Dusan

vedi letture

Passa il tempo, la finestra di mercato si accorcia sempre più, ma per Dusan Vlahovic la situazione non si è ancora sbloccata. L’edizione odierna di Tuttosport racconta di come per il serbo, a Herzogenaurach con la squadra, la situazione sia diametralmente opposto rispetto ad un anno fa: Thiago Motta voleva rilanciarlo con forza puntando in modo deciso sul suo orgoglio. Dodici mesi dopo Dusan è rimasto il punto interrogativo di sempre. Anzi, è diventato ormai irrecuperabile.

Nelle ultime ore è stato proposto da alcuni intermediari al Manchester United, ma la risposta è stata ben lontana da quanto auspicato dalla Juventus. Ad Old Trafford, dopo anni incerti e con le prestazioni negative di Zirkzee ed Hojlund si cerca di andare sul sicuro: il primo obiettivo è Benjamin Sesko del Lipsia. Vlahovic, al momento, viene considerata una scommessa da ultime ore di mercato, un’ultima spiaggia da considerare nel caso in cui non dovessero concretizzarsi le altre opzioni sul tavolo.

La Juventus, che lavora per l’uscita del serbo, si è vista rifiutare l’ennesima proposta. Vlahovic nel frattempo lavora e ha l’obiettivo di raggiungere una squadra che possa soddisfarlo dal punto di vista economico e degli obiettivi sportivi; l’unica proposta, tra quelle arrivate più o meno concretamente, in grado di catturare la sua attenzione è quella del Milan.

I rossoneri, scrive Tuttosport, lo accontenterebbero dal punto di vista dell’ingaggio con un’offerta da 6 milioni di euro l’anno: il resto dovrebbe arrivare dalla buonuscita richiesta, circa 10 milioni, alla Juventus.

Infine ci sarebbe trovare una quadra tra i club, con un accordo che ad oggi è ben lontano dal concretizzarsi. Al momento Tare è arrivato a quota 10 milioni per il cartellino del serbo, offerta economica a cui vorrebbe aggiungere uno dei giocatori in esubero a Milanello. Per il quotidiano torinese più che un’offerta vera e propria si tratterebbe di un modo per dimostrarsi attivi nei confronti del calciatore: nel calciomercato il vento cambia all’improvviso e non ci si può far trovare impreparati di fronte a possibili inserimenti.