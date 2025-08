Comotto passa allo Spezia in prestito. Crescerà sotto l'ala di Esposito?

vedi letture

Mentre a Milano veniva presentato Luka Modric, certezza del presente, qualche km più in là chi invece rappresenta il futuro ha cominciato una nuova avventura lontano da casa, racconta l’edizione odierna di TuttoSport. Si tratta di Christian Comotto, classe 2008 che ha completato il suo passaggio in prestito secco allo Spezia. Il centrocampista figlio d’arte (il papà ha vestito le maglie di Torino e Fiorentina tra le altre, la mamma è la manager di Tonali) ha impressionato in tournée estiva con Max Allegri che gli ha ritagliato sempre spazio. La ciliegina sulla torta è stato il “cucchiaio” con cui ha trovato il gol su rigore contro il Perth Glory. Lo Spezia, per annunciarlo sui social si è rifatto al gesto tecnico postando la foto di un cucchiaio, una posata in questo caso, di fianco al dischetto del rigore.

In Liguria Comotto farà esperienza e troverà minuti di gioco, prendendo spunti da Salvatore Esposito, che nell’ultima stagione è stato uno dei migliori registi in Serie B. Se dovesse rimanere a Spezia sarebbe un’ottima guida per il classe 2008 rossonero.